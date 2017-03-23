Це замовне політичне вбивство, – Геращенко про загиблого Вороненкова

Вбивство екс-депутата Дреждуми РФ Дениса Вороненкова стає тепер в один ряд з вбивствами інших політиків, які пішли проти Кремля – Олександра Литвиненка, Бориса Нємцова та Павла Шеремета.

Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook.

"Це замовне політичне вбивство, зроблене з метою залякування всіх тих російських депутатів і чиновників, хто спробує втекти з Росії на Захід чи в Україні та розповісти правду про те, як функціонує російський каральний апарат", – вважає він.

Геращенко зазначив, що у часи СРСР Комітет державної безпеки також вбив чимало росіян і українців. Але це врятувало Радянський Союз від розвалу.

Приношу свої щирі співчуття його дружині, рідним і близьким,

– додав радник.

Нагадаємо, 23 березня на розі вулиць Шевченківської та Пушкінської у Києві біля готелю "Прем'єр Палас" було застрелено двох людей.



Згодом глава поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про вбивство і додав, що загиблим виявився екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков.