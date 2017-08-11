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Це збереже багато грошей, – Трамп іронічно відреагував на висилку американських дипломатів з РФ

00:58, сьогодні 177 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подякував російському президенту Володимиру Путіну за те, що американських дипломатів вислали з Росії.

Про це пише The Washington Examiner.

"Як на мене, то я дуже вдячний, що він позбавив роботи значну кількість людей, бо тепер наші витрати на заробітну платню скоротились. Не бачу реальних підстав для їх повернення. Тому я дуже ціню той факт, що вони спромоглися зменшити витрати США на платню. Це збереже багато грошей", – заявив президент США.

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Нагадаємо, 30 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що 755 американських дипломатів мають залишити РФ. Путін зробив таку заяву у відповідь на санкції проти РФ, які підтримав Сенат США.

Теги: Новини політики
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