Це збереже багато грошей, – Трамп іронічно відреагував на висилку американських дипломатів з РФ

Президент США Дональд Трамп подякував російському президенту Володимиру Путіну за те, що американських дипломатів вислали з Росії.

Про це пише The Washington Examiner.

"Як на мене, то я дуже вдячний, що він позбавив роботи значну кількість людей, бо тепер наші витрати на заробітну платню скоротились. Не бачу реальних підстав для їх повернення. Тому я дуже ціню той факт, що вони спромоглися зменшити витрати США на платню. Це збереже багато грошей", – заявив президент США.

Q: Thoughts on Putin expelling US diplomats?



Trump: "I greatly appreciate the fact that they’ve been able to cut our payroll." (via ABC) pic.twitter.com/iR5JbHLHZj — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 10, 2017

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Нагадаємо, 30 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що 755 американських дипломатів мають залишити РФ. Путін зробив таку заяву у відповідь на санкції проти РФ, які підтримав Сенат США.