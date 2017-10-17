Центр Києва оглушили залпи артилерії: опубліковано відео
12:45, сьогодні 8933 Читать новость на русском
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Артилерійське озброєння президентського полку, розгорнуте в Маріїнському парку, відсалютувало у зв'язку з візитом президента Мальти Марі-Луїз Колейро Преко.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
Артилеристи здійснили декілька пострілів з гаубиць Д-30 прямо з Маріїнського парку у Києві.
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Військові виконали близько двадцяти потужних залпів близько 11:00. За словами "Інформатора", від звуків пострілів стало погано жінці пенсійного віку, її забрала карета швидкої допомоги.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика.
Фото "Апострофа".
Джерело: 24 Канал
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