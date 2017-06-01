Церковні "пастори" причетні до скандальних забудов в передмісті Києва – резонансне розслідування

Захоплення землі та розправу над активістами практикує забудовник, який працює за сприяння набожних парафіян однієї з церков України.

Нищити дерева у передмісті Києва почали у 2008 році, коли очільник Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодебський отримав, за рішенням сільради, майже гектар лісу. Цільове призначення виділеної території голова села змінив із сіножаті на будівництво багатоповерхового будинку. В 2014 році Олексій Кодебський подарував землю жителю міста Рівне. Відтоді в лісі з'явилася будівельна загорожа, яка охопила 3 гектари, ще 2 – опинилися в оренді ТОВ "Житлоінбуд-2".

Місцеві активісти, намагаючись зупинити забудовників, вступили в нерівну боротьбу. Людям погрожували, залякували та навіть нищили майно.

Агресивно налаштована охорона, яка невдовзі з'явилась в Петропавлівській Борщагівці, представила "БД Холдинг-Україна". Одна із компаній-засновників – швейцарська "BDH" – веде до кіпрського офшору, а інша – "БД Капітал" належить українцю Сергію Алейнікову.

"БД Холдинг-Україна" створений з ряду фізичних осіб. Як з'ясували журналісти, багато людей, причетних до забудови – парафіяни християнської церкви "Скинія". Зокрема, Роман Кричильський, який є служителем церкви, отримав землю в елітному передмісті Києві від сільського голови Петропавлівської Борщагівки. Окрім цього, керівник проектів "БД Холдинг-Україна" теж виявився служителем "Скинії", а музикант церковного гурту – генеральним деректором скандальної компанії.

Хто із церковних прихожан причетний до шахрайських схем та як реалізовувались незаконні забудови – дивіться у програмі журналістських розслідувань "Слідство. Інфо".