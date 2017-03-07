Церковники дослідили бюст Миколи ІІ і розчарували Поклонську

Церковники з Російської православної церкви оглянули бюст Миколи ІІ в Криму та заявили, що він не мироточить.

Про це мовиться на сайті РПЦ.

До бюсту царя церква 6 березня відправила цілу делегацію, яка не зуміла підтвердити слова скандальної Наталії Поклонської.

Церковники зазначили, що для прийняття остаточного судження комісія продовжить стежити за бюстом.

Читайте також: Поклонська каже, що в Криму "мироточить" пам'ятник царю: соцмережі регочуть

Нагадаємо, так звана депутат російської Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що у Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ.