Цифрові інновації, які змінюють виробництво: як українським компаніям вийти вперед

Технології змінюють наш стиль життя: як ми подорожуємо, робимо покупки або взаємодіємо із зовнішнім світом. Процес діґіталізації впливає на моделі ведення бізнесу у всіх сферах. Єдина інновація може спричинити зникнення цілого ринку. Якщо українські компанії ігноруватимуть сучасні технологічні процеси у світі, така доля може спіткати і їх.

Адже, сьогодні тримати конкурентів на відстані можна лише завдяки інноваціям та адаптивній здатності до потреб ринку. Аби не пасти задніх на ринку, і середні, і малі підприємства вимушені ефективно використовувати енергетичні та виробничі ресурси, скорочувати термін виведення продуктів на ринок.

Сучасним виробничим підприємствам необхідно перетворюватися на цифрові. Тобто, поєднувати програмне забезпечення з автоматизацією, вдосконалювати виробничу мережу, підвищувати безпеку та надійність експлуатації всього виробничого ланцюга.

Життєвий цикл продукту включає такі етапи, як: проектування виробу, підготовка та планування виробництва, виробництво та сервісне обслуговування. Навіть, коли Ви знаєте, що слід виготовити, не факт, що Вам вдасться це зробити вчасно, і не просто задовольнити очікування замовника, але перевершити їх. Діґіталізація робить ланцюжок взаємодій життєвого циклу виробу проактивним процесом, відкриває нові можливості для бізнесу,

– зазначає начальник відділу збуту департаменту автоматизації Сергій Дворник.

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Навіть на сучасних виробничих підприємствах приховані широкі можливості для оптимізації. Цей потенціал можна використати, якщо впровадити на підприємстві наскрізну діґіталізацію всіх виробничих процесів. Вона полягає у зборі даних про продукти, процеси та послуги, інтелектуальному управлінні, оцінці та доцільному застосуванні отриманих даних. Це можливо здійснити за наявності цифрових сервісів.

Дані про продукти та системи відкривають нові можливості. Вони допомагають завчасно проводити сервісне обслуговування, запобігають незапланованій зупинці виробничих процесів, заощаджують ресурси та час. Одним словом, діють під гаслом: проактивне реагування краще, ніж чекання. Це підвищує коефіцієнт готовності та знижує витрати,

– наголошує Сергій Дворник.

Система Siematic Audit надає вичерпну інформацію про стан всього устаткування. Завдяки спеціальним сервісам ви можете оптимізувати управління запасними частинами та мінімізувати ризик зупинки потокової лінії. Завдяки Siematic сервісам ви заощаджуєте кошти при проведенні тестувань та введенні виробів в експлуатацію.

"Створення цифрового двійника для управління життєвим циклом системи виробництва дозволяє замовникам Siemens вийти на новий рівень інновацій. Рішення для цифрового виробництва дозволяють достовірно відображати те, що реально, і симулювати те, що можливо. Ці рішення підтримують такі інновації в промисловості, як застосування і програмування промислових роботів з вбудованим технічним зором і аддитивне виробництво, яке сьогодні використовують не тільки для створення пробних прототипів, але і готових виробів для використання в промислових цілях", – розповідає Сергій Дворник.

Siemens – не тільки прогресивна софтверна компанія. Головна перевага полягає в тому, що, завдяки наявності власних виробничих майданчиків, Siemens не тільки створює програмне забезпечення, але і щодня використовує його у себе. Тому розробники добре знаються на завданнях та викликах, що стоять перед виробниками складних виробів.

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