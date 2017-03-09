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Цікаві події, які можна відвідати цього року

16:04, сьогодні 52 Читать новость на русском
Цікаві події 2017 року
Цікаві події 2017 року / pexels.com

2017 рік приготував ряд цікавих подій, які варто відвідати для отримання безлічі позитивних емоцій і спогадів.

Октоберфест

Знаменитий фестиваль пива розпочнеться 16 вересня рівно опівдні, коли мер Мюнхена урочисто спустошить перший келих хмільного напою. Oktoberfest одне з найграндіозніших гулянь у світі. Близько 6 мільйонів людей щороку прибуває в світову столицю пивоваріння.

Після урочистого відкриття першої бочки, всіх учасників фестивалю чекає костюмована хода.

Comic Con

Це один з найважливіших свят, присвячений шанувальникам поп-культури. У 2017 році кінофестиваль пройде з 20 по 23 липня в Сан-Дієго. Всі учасники мають можливість побувати на прем'єрних показах різних кінострічок в жанрах фантастики, жахів, анімації, пригод, комедії, а також документальних фільмів.

У програмі фестивалю майстер-класи від відомих культурних діячів з усього світу і безліч тематичних конференцій.

TED Global

Одна з наймасштабніших інтелектуальних конференцій сучасності проводиться в Лонг-Біч, штат Каліфорнія. Всі учасники мають можливість ознайомитися з унікальними ідеями в сфері науки, бізнесу, культури, політики, дизайну і мистецтва. TED Global пропонує відвідати лекції з вивчення глобальних проблем, технологій, а також індустрії розваг. TED Global один з найцікавіших заходів для особистісного розвитку.

European Poker Tour

Всі любителі карткових ігор зможуть відвідати один з найпрестижніших чемпіонатів, який пройде в три етапи на Мальті, в Барселоні і Празі. Найсильніші гравці збираються, щоб розіграти призовий фонд розміром більше 2 мільйонів доларів. Важливою особливістю є те, що взяти участь і виграти турнір можуть абсолютно невідомі гравці.

Гості, які відвідують EPT, потрапляють в атмосферу шику і помпезності, мають можливість зустріти безліч знаменитих людей.

Фестиваль світла

У японському місті Кобе проводиться щорічний захід, присвячений передодню новорічних свят. Мільйони яскравих вогнів перетворюють ніч в дивовижну казку. Феєрія світла триває кілька тижнів і стартує перед новорічними святами. Всі, хто побував на фестивалі світла, захоплено заявляють, що змогли тимчасово перенестися на іншу планету.

Теги: Фестивалі
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