Цікаві рецепти сніданків зі всього світу

Навіть дуже корисний і смачний сніданок з часом може набриднути. Щоб урізноманітнити ваш раціон пропонуємо низку рецептів смачних сніданків, які готують у різних країнах світу.

Перелік підготувало видання vogue.ua.

Ізраїль: шакшука

Це яєчня, яку подають із соусом з помідорів, перцю та цибулі. Це класичний рецепт, однак при бажання до яєць можна додавати будь-який продукт, який вам смакує, або ж просто є у холодильнику.

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Ісландія: вівсянка із фруктами/овочами

Класичну англійську вівсянку ісландці урізноманітнили, додавши до неї різних смаколиків: фрукти, овочі або ж насіння. Також ісландці додають до каші риб’ячий жир, щоб зробити сніданок більш корисним.

Малайзія: насі лемак

Це рисова каша, яку за класичним рецептом готують на кокосовому молоці. Кашу доповнюють смаженим арахісом, сушеними анчоусами, огірком і звареним круто яйцем.

Насі лемак

Індія: упма

Класична індійська страва на основі манної каші. На сковорідці обсмажують овочі (цибуля, морква, помідор, капуста тощо) та додають прянощів (гірчиця, лавровий лист, арахіс, часник, імбир, каррі). Потім досипають на сковороду трохи манки і обсмажують разом з овочами. Далі кип'яченою водою і кілька хвилин готують на повільному вогні.

Упма

Іспанія: тост з томатами

Це рецепт сніданку нашвидкуруч. Підсмажують чи підсушують шматки хліба, який потім натирають часником та м’якоттю помідора. На хліб можна додати шматок сиру чи шинки.

Швеція: сандвіч з рибою і морепродуктами

Ще один простий рецепт сніданку – між двома шматками хліба додаємо рибу чи морепродукти, а також сир, овочі а також майонез. Також у сандвіч можна додати варені яйця. Це корисно, смачно і швидко.

Сандвіч з рибою