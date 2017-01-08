Циклон з Чорного моря вже забрав життя 9 українців

На Різдво негода забрали життя 5 українців. Напередодні загинуло ще 4 людей. А десятки отримали травми.

Такої суворої зими Україна не бачила вже давно. Активний холодний циклон прийшов з Чорного моря. Від активного снігопаду найбільше страждає південь країни. Зокрема в Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях обмежений рух транспорту, а маленькі містечка та селища залишилися без світла.

А на Одещині, через складну ситуацію на дорогах, люди вже другу добу не можуть повернутись додому.

Трохи краща ситуація на Миколаївщині. Тут хуртовина припинилася. Рух для усіх видів транспорту на автошляхах області відкрили. Хоча ще вночі тут сильно сніжило. Зі снігових заметів рятувальники витягли 500 людей.

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Страждає від буревію і північ та захід країни. Через снігопади впродовж дня столичні автошляхи були порожні. У мерії запевнили: наслідки негоди долають щосили. До прибирання залучили у 250 одиниць техніки та понад 20 бригад комунальників.

Попри посилений режим роботи, очисну техніку можна побачити переважно у середмісті. Насамперед чистять шляхи, якими курсує громадський транспорт. Самі ж водії роботу комунальників оцінюють неоднозначно.

Негода наробила клопоту і на Черкащині. Рятувальникам довелось визволяти із заметів 3 карети швидких. В одній із них перебувала вагітна жінка.

За прогнозами синоптиків холодний циклон покине Україну вже 9 січня.