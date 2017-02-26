Цілий арсенал зброї невідомі заховали на Донеччині

У селі Валер'янівка, що на Донеччині, в покинутому будинку співробітники СБУ виявили предмети, схожі на боєприпаси..

Відтак, з відповідним повідомленням звернулися до чергової частини Волноваського відділу поліції, повідомляє прес-служба поліції області.

Правоохоронці, що прибули на місце події, вилучили 2 гранатомети – РПГ-22, 3 гранати Ф-1 та 4 гранати РГД-5 з запалами та близько сотні набоїв до автомата Калашникова.

За цим фактом наразі триває перевірка.

Попередня правова кваліфікація – за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

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