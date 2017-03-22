Цимбалюк оприлюднив деталі його затримання в Москві

Українського журналіста Романа Цимбалюка російські правоохоронці протримали у відділку 3 години, а звинуватили його в тому, що він нібито під час інтерв'ю проводив несанкціонований мітинг.

Про це він розповів у коментарі агенції УНІАН.

За словами журналіста, під час інтерв’ю з Захаром Сарапуловим, який протестував українським прапором під час фестивалю з нагоди річниці анексії Криму, до нього з оператором підійшли два поліцейських.

Увагу правоохоронців можливо і привернув той самий прапор, який він нам показав, тому що вони почали говорити, ніби ми тут проводимо несанкціонований мітинг, або вигукуємо якісь гасла. Опісля поліцейські почали перевіряти документи та забрали акредитацію. Потім під’їхав оперуповноважений. Дуже багато нас питали щодо того, що ми тут робимо та на якій підставі знімаємо. Тобто продемонстрували повне незнання російського законодавства в цій галузі. Казали, що тут начебто якийсь режимний об’єкт. А це звичайний парк біля Московського держуніверситету,

– зазначив він.

У результаті, як представник агенції УНІАН підкреслив, усі троє потрапили до відділку, який розташовується прямо у головному корпусі ВНЗ.

"Протримали три години та відпустили всіх. Дав пояснення усні, чим тут займалися. Опитування проводив черговий оперуповноважений у цивільному. Потім у протоколі написав, що відмовляюся від дачі показів відповідно до 51 статті російської конституції, яка, як виявилося, розповсюджується і на громадян України", – стверджує Роман Цимбалюк.

Журналіст також додав, що російські правоохоронці не застосовували силу проти затриманих.

Крім того, українець подякував усім, хто допомагав йому та слідкував за ситуацією.

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Нагадаємо, 21 березня український журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що його затримали московські правоохоронці та відвезли до відділку. Увечері того ж дня з’явилась інформація, що українця все ж відпустили.