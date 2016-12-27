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Ціна на опалення у 2017 році залежатиме від вартості імпортного газу

22:28, сьогодні 21 Читать новость на русском
Якщо ціна імпортного газу зросте, опалення здорожчає на 50%
Якщо ціна імпортного газу зросте, опалення здорожчає на 50% / Слово і Діло

На ціну різних комунальних послуг у 2017 році впливатимуть різні фактори – якщо ціни на опалення залежатимуть від зовнішніх чинників, то ціна на електроенергію в будь-якому випадку зросте з 1 березня наступного року згідно із планом, затвердженим НКРЕ.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь "Невелика кишеня, або Що подорожчає у 2017-му?".

Зростання тарифів у царині ЖКГ впирається у те, як буде варіювати ціна газу. Згідно із прогнозом, середня вартість газу на світових ринках в 2017 році складе більше 210 доларів за тисячу кубів, а в 2018-му – перевалить за 220. Безумовно, це позначиться на вартості газу для споживачів, тим більше, що наші зарубіжні кредитори, і в першу чергу МВФ, вимагають поступового приведення цін до рівня економічно обґрунтованих.

Тож якщо ціна імпортного газу зростатиме, а гривня девальвуватиме, наступний стрибок цін на послуги ЖКГ є неминучим. Підвищення вартості газу зумовить здорожчання опалення та гарячої води відразу на 55-60%. Тому ті "вбивчі" платіжки, які українці отримали цьогоріч – далеко не кінець історії.

Що стосується електроенергії, то графік підвищення вартості кіловат-години складено до березня 2017 року і представлено НКРЕ. Якщо з 1 вересня 2016 року мінімальна ціна кіловат-години становила 71 коп. (при споживанні до 100 кВт-год/міс.), а максимальна – 1,64 грн (при споживанні понад 600 кВт-год/міс.), то з 1 березня 2017 року вартість електроенергії виросте до 90 коп. і 1,68 грн відповідно,
– говориться у публікації.

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Теги: гроші Фінанси Долар-Гривня Бюджет-2017 Бюджет Тарифи Енергетика МВФ ЖКГ
Джерело: 24 Канал
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