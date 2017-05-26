Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування

Останні дзвоники віддзвонили по школах сьогодні. Наступне на черзі велике шкільне святкування – випускний. За рівнем важливості воно для декого означає більше, ніж весілля. "Шлюбів може бути кілька. А випускний – один", – жартують у народі.

Журналісти сайту "24" проаналізували – у яку копієчку обійшлося батькам цьогорічних випускників свято виходу їхніх чад із дитинства у доросле життя.

Ошатні та елегантні

Вибір вбрання для такого випадку нині – широченний, починаючи від інтернет-майданчика OLX, де костюм хлопцеві можна придбати навіть за 300 гривень, а дівчині – за 350, а то й зовсім безкоштовно (є і такі оголошення). Звісно, це буде не нова річ. Пристойні китайські чи турецькі наряди можна знайти від 650 для хлопців і 850 гривень для дівчат.

Варіант "пошити на замовлення" цього року подорожчав. У інтернеті вартість вечірніх сукнєвих тканин стартує від 175 гривень за метр, а для довгої сукні потрібно під 4 метри, разом з роботою швачки, що становить зазвичай вартість тканини, та фурнітурою, яка часто дорожча за саму тканину, така сукня обійдеться не менше ніж у 2000-2500 гривень за найскромнішими підрахунками.

У магазинах, на ринках та в бутіках вибір суконь для випускного величезний. Так само, як і розмаїття цін. Ми бачили сукні за кілька тисяч і за кілька десятків тисяч гривень.

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Однак сказати, що у регіонах випускники воліють виглядати дешевше, ніж у столиці, було б неправдою. Все залежить від смаку випускниці та достатку батьків. Наприклад, випускниця однієї зі шкіл Нововолинська Ліля розповіла сайту "24", що в їхньому місті пошити випускну сукню вартує від 5 до 10 тисяч гривень, в залежності від якості і кількості тканини. Ще 500 гривень треба викласти за зачіску. Натомість хлопці-однокласники купували вбрання за 1000-2000 гривень.

Втім, юнаки від моди також не відстають. Так мама учня київської школи Олена розповіла сайту "24", що нині хлопці прагнуть чогось більш сучасного, ніж класичний костюм. Тому її син обрав такий варіант: на офіційній частині буде у костюмі, придбаному минулого року спеціально для урочистих подій, а на святкуванні неурочистому, де будуть танці та неформальне спілкування, перевдягнеться у модні штани та сорочку, які згодом можна буде вдягати ще не раз. Всього, за словами мами, на вбрання для сина (разом зі взуттям та аксесуарами) планують витратити не більше 5-6 тисяч гривень.



У інфографіці порахували мінімальні ціни за прийнятну якість

Цікавий нюанс: якщо раніше випускники порівняно з випускницями суттєво економили на зачісці та макіяжі для свята, то сучасні юнаки залюбки користаються послугами перукарів, особливо у столиці та великих містах. Тому додаткові 200-500 гривень в бюджет витрат їхні батьки додадуть.

Гуляй, душа

Вражати розмахом святкування випускного оточуючих – це питання відчуття міри батьків, адже саме вони за все платять. Однак обов'язкові атрибути майже кожного такого свята – бенкет, музиканти/ведучий та фото- і відеозйомка.

У столиці послуги кафе та ресторанів, звичайно, найдорожчі. У селі натомість часто обирають найбюджетніший варіант – закуповують продукти, готують руками мам і бенкетують у найближчому доступному приміщенні (що часто належить комусь із батьків). Це з власного досвіду автора.

Однак, у випадку замовлення кафе може бути бонус – там є музична апаратура, за яку, як правило, окремо платити не примушують. Якщо ж випускники замовляють послуги "живих" музикантів (що при цьому можуть бути й ведучими одночасно), то доведеться викласти не менше кількох тисяч гривень. У столиці професійні ведучі (чи діджеї) візьмуть за послуги вдвічі більше.

Втім, наприклад, за словами школярки з Нововолинська, їхній бенкетний стіл обійшовся у 1000 гривень з людини, разом з напоями. Хоча сама Ліля вирішила на банкеті зекономити і відсвяткувати у родинному колі. А про паралельний клас розповіла, що там забажали на святі бачити в ролі ведучого одного з відомих українських шоуменів, тому довелося доплатити ще по 250 гривень з людини.

Олена розповіла, що їхній бенкет вартував 1150 гривень з людини – разом з напоями та фруктами. Послуги аніматора на свято коштували 10 тисяч гривень. Ніяких зірок естради чи екстремальних розваг тут не замовляли. "Ми звичайна середня школа. Тому намагались організувати все якомога дешевше, зважаючи на нинішній складний час", – прокоментувала киянка.

Зупинись, момент

Ціни фото та відеозйомку вражаючі. Чимала кількість українців такі суми ні за місяць не заробляють, ні навіть за два. Відеомайстер Михайло розповів, що особисто він не робить різниці по вартості для випускників села і міста – адже свою роботу робитиме все одно якісно, тому й гроші просить відповідні. "Немає різниці, чи це клас з 10 чи з 50 учнів – відео все одно треба монтувати і на це витрачу однакову кількість часу", – розповів він і додав, що воліє відмовитися від роботи взагалі, ніж торгуватися. Тому послуги фото і відео-операторів на випускному – справа вимогливості тих, хто платить, до якості роботи.

Однак хто шукає – той знайде. Зокрема, Олена розповіла, що сторгувалися з оператором на відеозйомку всього за дві тисячі гривень. Це чоловік, що вже на пенсії, але має досвід роботи на телебаченні. А фотоальбоми замовили у фото-студії – вийшло 600 гривень з випускника.

Загалом, за нашими підрахунками виходить наступна картина. З розрахунку, якщо у класі 20 учнів, а на бенкеті будуть присутні обоє батьків випускника чи випускниці, то в середньому святкування коштуватиме: для столиці – 3 830 гривень з родини, облцентру – 2850, райцентру – 2000, у селі – 1300 гривень.

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