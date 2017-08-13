Ціни на кавуни знову зростуть: фермери нарікають на спеку

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Через аномальну спеку кавуни "горять" на баштанах. Таким чином фермери в цьому сезоні зібрали набагато менше якісного врожаю, ніж зазвичай.
Саме спека обумовила досить високі ціни на кавуни, які будуть зростати й надалі, пише ТСН.
"Кавуну потрібно, щоб було +20 градусів вночі і вдень +28-30 градусів. А у нас температура на поверхні піску досягала +60 градусів", пояснюють фермери.
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Оптові ціни на кавуни на Херсонщині стартують від 1,5 гривні за кілограм. Вже у супермаркетах кавун продають по 2-5 гривень за кілограм.
За словами фермерів, частина кавунів "обпеклися" на полях. Пізні кавуни будуть продавати в кінці серпня та початку вересня.