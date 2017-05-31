Цинізм без меж: поліція затримала шахраїв, які наживалися на допомозі для бійців АТО

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали злочинців, які пропонували приватним підприємцям перевести гроші на рахунок ніби благодійного фонду, що збирає кошти на допомогу учасникам АТО.

Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимир Юрченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Завдяки шахрайській схемі зловмисникам вдалося привласнити понад півмільйона гривень.

"Нам подзвонили підприємці і розповіли, що від імені заступника голови обладміністрації якісь люди збирають гроші нібито на допомогу бійцям АТО. Я одразу набрав телефон "благодійників" і сказав, що мене попросили зробити їм платіж. Отримав реквізити благодійного фонду. Зловмисники грали з нами, а ми грали з ними. В результаті за пару годин вдалося зібрати першу інформацію, яку ми передали правоохоронцям", – розповів Юрченко.

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Шахраями виявилися два непрацюючих киянина 29 і 27 років. У 2016 році вони створили фіктивний благодійний фонд "Світ чудес" на ім'я третьої особи, аби заробити "легких" грошей.

Контакти жертв "благодійники" шукали в Інтернеті. Один із затриманих зауважив, що відмову чули рідко, бо казали, що збирають гроші допомогу учасникам АТО.

Нам достеменно відомо, що поле діяльності шахраїв Дніпропетровщиною не обмежилося. Таким же злочинним шляхом вони діяли у Вінниці, Львові, Одесі та Харкові,

– зазначив заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Олег Грозь.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожуватиме від трьох до восьми років позбавлення волі.

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