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Ціну на газ змінюватимуть раз на півроку

22:38, сьогодні 333 Читать новость на русском
Вартість газу коригуватимуть раз на півроку
Вартість газу коригуватимуть раз на півроку / Kp.ua

Кабінет Міністрів затвердив порядок перегляду граничних роздрібних цін на природний газ для населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), згідно з яким коригування цін може здійснюватися урядом кожні півроку (з 1 квітня та з 1 жовтня) в разі, якщо вартість імпортованого газу збільшиться за півріччя більш ніж на 10%.

Про це мовиться в постанові №90 від 21 лютого, яким уряд вніс зміни до постанови від 1 жовтня 2015 року про покладення спеціальних обов'язків щодо поставок газу на НАК "Нафтогаз України".

Попередня редакція постанови уряду про покладання на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків передбачала щоквартальне коректування цін на газ для населення в разі істотної зміни цін імпортного паритету, але механізму такого перерахунку в старій редакції прописано не було. Тепер же Кабмін вводить 2 нових поняття – "газовий рік" (з 1 жовтня по 30 вересня) і "газове півріччя" (з 1 квітня по 30 вересня і з 1 жовтня по 31 березня).

Згідно з новими змінами, обов'язки розраховувати граничні роздрібні ціни на газ для населення і ТКЕ покладені на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

При розрахунку граничної роздрібної ціни газу для населення і ТКЕ міністерством будуть враховуватися: середньомісячні показники цін на газ на німецькому хабі NCG (за півріччя) з урахуванням витрат на транспортування до українського кордону і входу в ГТС в перерахунку на офіційний курс НБУ за 2-й і 3-й місяці поточного газового півріччя (або травень-червень, або листопад-грудень), а також тарифи на поставку і розподіл газу всередині України, ПДВ і торгова націнка постачальника. Такі розрахунки Міненерго зобов'язане проводити за 2 місяці до початку кожного наступного газового півріччя і оприлюднити їх на своєму сайті.

Якщо поточні ціни на газ відхиляються від розрахунків Міненерго більш ніж на 10%, то Кабмін переглядає їх, якщо менше – то ціни залишаються колишні.

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Перший перегляд цін може бути проведено з 1 квітня. Але оскільки поточні ціни на природний газ для населення і ТКЕ діють із травня 2016 року (буде 11 місяців на момент можливого перегляду в 2017), то при розрахунку нових цін Міненерго враховуватиме котирування на німецькому газовому хабі за весь цей період – з травня 2016 року по березень 2017 року.

Порядок також передбачає, що якщо коригуватиметься ціна на газ для населення, одночасно також переглядатиметься і закупівельна ціна газу "Нафтогазом" у своїй дочірній компанії "Укргазвидобування".

Теги: Україна Кабінет Міністрів України Міністерство енергетики Нафтогаз Тарифи комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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