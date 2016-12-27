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Цього не буде, – Турчинов різко відреагував на заяву бійців про блокаду Донбасу

13:20, сьогодні 12342 Читать новость на русском
Блокаду може оголосити лише головнокомандуючий
Блокаду може оголосити лише головнокомандуючий / 24 Канал

Секретар РНБО Олександр Турчинов розкритикував заяву бійців та ветеранів батальйону Донбас про початок блокади окупованої території.

"У нас не може бути хаосу анархії на фронті. Військові повинні виконувати вказівки свого командування", – обурився Турчинов.

Він також додав, що такі особисті ініціативи. непогоджені з керівництвом, лише дестабілізуватимуть ситуацію на фронті.

"Буде прийняте рішення блокувати, значить будуть блокувати. Не буде прийняте рішення головнокомандувачем, значить це ніхто робити не буде. Той, хто спробує сам робити ці імпровізовані блокпости…Я вам одразу скажу: у зоні АТО цього не буде", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше бійці та ветерани батальйону "Донбас" оголосили про початок блокади окупованих територій. На такий крок бійці пішли після того, як терористи зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Нардеп Семен Семенченко пояснив, що ця блокада не зачепить цивільних жителів і стосуватиметься заборони контрабанди.

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі Олександр Турчинов Блокада
Джерело: 24 Канал
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