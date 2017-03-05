Цьогорічна лауреат "Оскару" отримала ще одну престижну нагороду

Найкраща акторка другого плану у фільмі" Паркани" Віола Девіс отримала нагороду "Актриса року" від Гарвардського університету.

Як повідомляє Contact Music, 4 березня на культурному фестивалі у Гарварді зірці вручили престижну нагороду.

Варто відзначити, що відома 51-річна акторка родом з Південної Кароліни зростала в бідності, тому, взявши під опіку у 2011 році дівчинку Дженесіс, вона старається не розбещувати свою доньку та купувати одяг чи інші речі в недорогих магазинах.

Зірка зізнається, що прагне навчити свою дочку та двох інших синів від попереднього шлюбу цінувати прості речі.

А напередодні нагороди, Віола Девіс опублікувала в Instagram своє дитяче фото, зроблене в дитячому садочку, де розповіла про своє дитинство:

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