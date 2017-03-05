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Цьогорічна лауреат "Оскару" отримала ще одну престижну нагороду

12:16, сьогодні 97 Читать новость на русском
Віола Девіс
Віола Девіс / Фото з відкритих джерел

Найкраща акторка другого плану у фільмі" Паркани" Віола Девіс отримала нагороду "Актриса року" від Гарвардського університету.

Як повідомляє Contact Music, 4 березня на культурному фестивалі у Гарварді зірці вручили престижну нагороду.

Варто відзначити, що відома 51-річна акторка родом з Південної Кароліни зростала в бідності, тому, взявши під опіку у 2011 році дівчинку Дженесіс, вона старається не розбещувати свою доньку та купувати одяг чи інші речі в недорогих магазинах.

Зірка зізнається, що прагне навчити свою дочку та двох інших синів від попереднього шлюбу цінувати прості речі.

А напередодні нагороди, Віола Девіс опублікувала в Instagram своє дитяче фото, зроблене в дитячому садочку, де розповіла про своє дитинство:

#FlashbackFriday “The only picture I have of my childhood is the picture of me in kindergarten. I have this expression on my face — it’s not a smile, it’s not a frown. I swear to you, that’s the girl who wakes up in the morning and who looks around her house and her life saying, ‘I cannot believe how God has blessed me. I was the kind of poor where I knew right away I had less than everyone around me,” she says. “Our environment, our physical space reflected our income.” At home, “the boards were coming off the walls,” she says, and the family endured “shoddy plumbing and no phone and no food and rats and all of that. That very much was visible to me.” (Excerpt from my interview w/ @People)

Допис, поширений Viola Davis (@violadavis)

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Теги: LifeStyle Оскар-2017 Оскар
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