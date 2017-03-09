ЦРУ незаконно збирає інформацію з сучасних гаджетів: як вберегтися від стеження у мережі

Інформаційні баталії в мережі не вщухають. WikiLeaks опублікували 9 тисяч документів, що свідчать про те, що ЦРУ шпигувало за людьми в інтернеті. І звичайно, така тенденція є не тільки у Штатах.

Підглядати приватне життя людей спецслужбам допомагають шпигунські додатки. Скандальний сайт WikiLeaks видав нову сенсацію. Понад дев’ять тисяч таємних документів ЦРУ засвідчують про ніби то факти стеження за власниками гаджетів. "Здати" свого господаря можуть навіть телевізори із функцією SmartTV. Агенти ЦРУ також читають повідомлення з WhatsApp та Telegram.

Оприлюднення цієї інформації стало найбільшим витоком в історії ЦРУ. Речник Дональда Трампа Шон Спейсер заявив, витік перевірять. Винного знайдуть. WikiLeaks – покарають.

Будь-хто, хто спричиняє витік секретної інформації, відповість за найвищим ступенем закону. Ми будемо переслідувати тих, хто розголошує засекречені дані. І каратимемо їх у повній відповідності до закону,

– заявив Шон Спейсер.

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Систему, створену людиною, інша людина цілком здатна зламати. Стовідсоткова гарантія безпеки – міф. Навіть мегазахищені системи лягають під натиском хакерів. А зламати комп’ютер простого користувача професіоналу раз чхнути.

Іноді хакери просто розважаються, як, скажімо, запускають гімн України з IP-камер у Москві чи в анексованому Криму.

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Та здебільшого атаки не для розваги. А для крадіжок інформації. Пікантні фото, доступ до камери телефону і диктофону, компрометуюча переписка, скани документів і паролі від банківських карток. Це становить не аби яку вартість.

Дуже часто користувач сам робить усе можливе для того, щоб його інформація потрапила до рук зловмисників. Простий приклад: для смартфонів існує 2 популярні додатки для соцмережі: офіційний Facebook та Facebook Lite від сторонніх розробників, котрий заманює користувачів меншим використанням інтернет-трафіку. У Facebook Lite вшитий вірус, що збирає дані користувачів. Цей додаток встановило понад 100 мільйонів людей.

Для того щоб зменшити ризики стати жертвою кіберзлочинців, 24 Канал підготував декілька простих порад:

Використовуйте лише перевірені програми та сервіси.

Використовуйте надійні паролі - комбінуйте цифри, маленькі та великі літери.

Не використовуйте один і той самий пароль на різних сайтах та програмах, бо зламавши один обліковий запис, зловмисник дістанеться й до інших.

Радимо відмовитись від російських ресурсів. Згідно із тамтешніми законами, ваші дані будуть видані ФСБ за першим запитом.

Не чіпайте прикріплені до електронного листа файли, якщо не певні у особі відправника.

Якщо ви зберігаєте на пристрої надважливі дані - шифруйте їх, як це зробити легко можна знайти у інтернеті.

Від шкідливих програм та сайтів може врятувати антивірус та файерволл, тож якщо не певні у тому, чи можете самостійно захистити пристрій - встановіть і їх.

Такі дії убезпечують, та, на жаль, не повністю. Часто проти хакерів та спецслужб порятунку простим користувачам шукати нема де.

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