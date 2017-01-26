ЦРУ розсекретило несподіваний факт про повоєнний Київ

Центральне розвідувальне управління США опублікувало розсекречену доповідь, яка констатує, що в 1950-х роках 8 з 10 жителів Києва користувалися у спілкуванні українською мовою.

Про це свідчить документ, викладений в архівах на офіційному сайті ЦРУ.

Близько 80% мешканців Києва використовують українську мову у своєму спілкуванні. Решта 20% користуються російською або однією з мов, поширених в СРСР,

– мовиться в першому розділі доповіді "Мова й спілкування", датованої 28 вересня 1954 року.

Зазначається, що тема політики в Україні ніколи не обговорюється у розмові з незнайомцями, в тому числі в поїздах чи в будь-яких інших місцях.

Окрім того, документ вказує на інші цікаві деталі життя Києва у повоєнний період. Наприклад, більшість столичних магазинів на той час відчинялися о 8:00, втім деякі – о 5:00, для робітників, які в цей час виходили на ранню зміну.

У доповіді також зазначається, що в центрі Києва три вулиці використовувалися для пішохідного руху: Хрещатик, Володимирська та Червоноармійська. Порушення цього правила могло загрожувати накладенням штрафу.

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Також повідомлялося, що в 1954 році здійснювалось авіасполучення між Києвом та Ужгородом. Вартість квитка на "жорстких" сидіннях становила 265 рублів. У "м'якому" салоні треба було доплатити 35 рублів та кілька рублів комісійного збору. При цьому квитки можна було придбати в касі на Хрещатику.