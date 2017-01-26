19:30
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 16:00: Чергове затримання в Криму. Масштабна ДТП у Польщі
Випуск новин
16:47, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ЦРУ розсекретило несподіваний факт про повоєнний Київ

19:15, сьогодні 367 Читать новость на русском
Кияни у 1950-их роках
Кияни у 1950-их роках / Live Journal

Центральне розвідувальне управління США опублікувало розсекречену доповідь, яка констатує, що в 1950-х роках 8 з 10 жителів Києва користувалися у спілкуванні українською мовою.

Про це свідчить документ, викладений в архівах на офіційному сайті ЦРУ.

Близько 80% мешканців Києва використовують українську мову у своєму спілкуванні. Решта 20% користуються російською або однією з мов, поширених в СРСР,
– мовиться в першому розділі доповіді "Мова й спілкування", датованої 28 вересня 1954 року.

Зазначається, що тема політики в Україні ніколи не обговорюється у розмові з незнайомцями, в тому числі в поїздах чи в будь-яких інших місцях.

Окрім того, документ вказує на інші цікаві деталі життя Києва у повоєнний період. Наприклад, більшість столичних магазинів на той час відчинялися о 8:00, втім деякі – о 5:00, для робітників, які в цей час виходили на ранню зміну.

У доповіді також зазначається, що в центрі Києва три вулиці використовувалися для пішохідного руху: Хрещатик, Володимирська та Червоноармійська. Порушення цього правила могло загрожувати накладенням штрафу.

Читайте також: Серед таємних документів ЦРУ виявили анекдоти про СРСР

Також повідомлялося, що в 1954 році здійснювалось авіасполучення між Києвом та Ужгородом. Вартість квитка на "жорстких" сидіннях становила 265 рублів. У "м'якому" салоні треба було доплатити 35 рублів та кілька рублів комісійного збору. При цьому квитки можна було придбати в касі на Хрещатику.

Теги: Україна США Київ ЦРУ Історія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
сьогодні, 16:30 Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
Євгенія Мазур 2 4826
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
сьогодні, 15:44 Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
Сергій Блажко 5 2109
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні, 12:39 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 5 6606
10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
сьогодні, 11:03 10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
1640
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Українець встановив національний рекорд по відтисканню на двох пальцях
 28 серпня 2016 , 20:58
П’яний бойовик підірвав себе гранатою на дитячому майданчику у Донецьку
 10 січня , 14:10
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук