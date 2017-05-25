Цукерберг нарешті отримав диплом про вищу освіту

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг отримав диплом про вищу освіту.

Фото з дипломом Гарвардсьrого університету зі своїми батьками він виклав на своїй сторінці.

"Мама, я завжди говорив тобі, що повернуся і отримаю свій диплом", – підписав фото Марк Цукерберг.

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З історією успіху одного із наймолодших мільярдерів у світі можна ознайомитися за посиланням.