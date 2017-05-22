Цукерберг прокоментував чутки про свою ймовірну політичну кар'єру

Засновник та виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг не планує займати виборну посаду.

Про це Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook. Цукерберг заявив, що вирішив дізнатися "щось корисне про сподівання і труднощі людей, їх думки та про роботу і суспільство".

"Деякі запитують мене, чи означає моє завдання намір обиратися на (державну) службу. Ні, це не так", — зазначив він, додавши, що наразі з дружиною Присциллою Чан здійснює подорож по всіх штатах країни.

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