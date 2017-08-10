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Цукерберг створив серйозного конкурента для YouTube

12:15, сьогодні 1481 Читать новость на русском
Facebook кинув виклик YouTube
Facebook кинув виклик YouTube / wired.com

У найпопулярнішого у світі відеосервісу YouTube з'явився потенційний конкурент.

Команда Facebook розробила сервіс для перегляду відеороликів Watch, передає "Російська служба BBC".

За словами розробників, він буде працювати на мобільних платформах, комп'ютерах, ноутбуках та теледодатках. Для зручності там передбачені списки відтворення, аби користувачі нічого не пропустили.

Наразі ресурс тестують і обіцяють, що незабаром він стане доступним широкому загалу.

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Зауважимо, що окрема стрічку для програвання відео Facebook запустив у США ще минулоріч. Проте вона переважно містила короткі аматорські ролики або кількохвилинні новинні кліпи. Відтепер хронометраж відео планують збільшити до 10 хвилин.

Вкладка Watch буде персоналізованою, тож до неї, перш за все, потраплятимуть програми, які подобаються друзям. Також користувачі соцмережі зможуть в процесі перегляду або після коментувати, спілкуватися з друзями, створювати спільноти за інтересами.

Перегляд відео не обов'язково повинен бути пасивним,
– зазначив Цукерберг.

Теги: LifeStyle Марк Цукерберг Розробки Facebook YouTube Соцмережі
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