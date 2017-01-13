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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Тука дав свій прогноз щодо повернення Донбасу і Криму Україні

15:58, сьогодні 74 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука / Facebook Луганської ОДА

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука впевнений, що Україна поверне свої території, але не у 2017-му році.

Таку думку він висловив у інтерв'ю "Обозревателю".

За словами Туки, Україна однозначно зможе вистояти у протистоянні з Росією. Але очікувати, що окуповані бойовиками території повернуться до складу України у 2017-му, не варто.

Швидше за все, це станеться в наступному році за умови, що нам вдасться вберегти міжнародний тиск на країну-окупанта. Тобто якщо нас і далі буде підтримувати Європа, Канада, США, Японія,
– вважає він.

За словами Георгія Туки, Україна поверне не тільки території, але і громадян.

"Сценаріїв може бути кілька. І всі можуть бути різними. Головна чергова наша помилка в тому, що ми повертаємося до штампу, що там всі сепаратисти. Це далеко не так. Більшість людей на тих територіях заручники. Я зараз говорю тільки про схід. З Кримом ситуація складніша. Але все одно я оптиміст", – зазначив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

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Теги: Україна-Росія Війна на Донбасі Анексія Криму Георгій Тука Україна
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