15:21
10 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Новий наслідник російського престолу. Підстава для Путіна
Вєсті Кремля
21:08, 9 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:36, 9 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новин за 13:00: Безвіз буде до літа. Снігова буря у США
Випуск новин
14:24, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Тука не виключає повномасштабного наступу з боку Росії

13:42, сьогодні 1792 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука / Соцмережі

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що Росія поки не здійснюватиме повномасштабний наступ на Україну, однак тамтешні пропагандисти вже обговорюють, яке українське місто звільнятимуть від "ворожих терористів", тому до всього слід бути готовим.

Про це він розповів у коментарі виданню "Сегодня".

"Я в це не вірю, тому що без використання авіації та ракетного озброєння будь-який наступ призведе до величезних втрат. Поза всяким сумнівом Росія до цього не є готовою. У той же час потрібно не забувати, що ці ідіоти кілька днів тому у Кисельова, здається обговорювали можливість, яке саме українське місто вони "звільнятимуть" за досвідом "звільнення" Алеппо. Ось суто братський народ", – підкреслив чиновник.

Читайте також: Екс-заступник міністра оборони пояснив, чому Путін не розпочинає велику війну в Україні

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі Україна-Росія Георгій Тука Новини Росії війна
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Сжечь
сьогодні, 14:10 Сжечь "Гиви": Они жрут друг друга. Значит – побеждаем
Дмитро Бєлобров 1322
Зачем России миф о дружественном Трампе?
сьогодні, 12:31 Зачем России миф о дружественном Трампе?
Злой Одессит 1081
В Украине живет огромное количество бесполезных людей
сьогодні, 08:21 В Украине живет огромное количество бесполезных людей
Ілля Кенігштейн 5801
Мамо, купи новий піджак, – соцмережі гудуть про бійку в Раді
9 лютого, 22:37 Мамо, купи новий піджак, – соцмережі гудуть про бійку в Раді
2385
9 лютого, 22:32 "Молодий Папа": стильний європейський серіал про пошуки Бога та стьоб над релігією
1081
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У Раді відреагували на смерть депутата від "Народного фронту"
 9 лютого , 10:24
Батьки та вчителі київської школи пояснили, чому відмовились від букетів на 1 вересня
 1 вересня 2016 , 20:28
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук