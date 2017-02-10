Тука не виключає повномасштабного наступу з боку Росії

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що Росія поки не здійснюватиме повномасштабний наступ на Україну, однак тамтешні пропагандисти вже обговорюють, яке українське місто звільнятимуть від "ворожих терористів", тому до всього слід бути готовим.

Про це він розповів у коментарі виданню "Сегодня".

"Я в це не вірю, тому що без використання авіації та ракетного озброєння будь-який наступ призведе до величезних втрат. Поза всяким сумнівом Росія до цього не є готовою. У той же час потрібно не забувати, що ці ідіоти кілька днів тому у Кисельова, здається обговорювали можливість, яке саме українське місто вони "звільнятимуть" за досвідом "звільнення" Алеппо. Ось суто братський народ", – підкреслив чиновник.

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