Тука оприлюднив умови, за яких Путін віддасть Донбас Україні

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що Донбасу у вигляді шахтарсько-промислового регіону вже не буде в майбутньому.
Таку заяву він зробив у ефірі Еспресо.TV.
"Я підтримую офіційну позицію. Щонайменше 2-3 роки після звільнення має минути перед будь-якими виборами на окупованих територіях Донбасу", – підкреслив Тука.
Чиновник також додав, що не буде жодної трагедії якщо протягом цих 2-3 років на звільнених територіях Донбасу працюватимуть військово-цивільні адміністрації.
"Путін давно прагне "втюхати" нам Донбас, але на своїх умовах. Або федералізація або легітимізація чинних банд – це його умови. Але Донбасу у вигляді шахтарсько-промислового регіону вже не буде в майбутньому, коли мова піде про відновлення звільнених районів", – зауважив заступник міністра.
Читайте також: Кремль готовий "здати" Донбас, – Тука
Коментарі