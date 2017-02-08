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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Тука повідомив, яким рекетом займаються "покемони" на Донбасі

21:24, 7 лютого 1390
Георгій Тука
Георгій Тука / 24 Канал

Окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях займається рекетом малого та середнього бізнесу.

Таку заяву зробив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Укрінформ".

"Окупаційна влада Донбасу на непідконтрольних українській владі територіях займається рекетом. Дрібний бізнес практично весь обкладено. Середній, за нашими оцінками та фактами, які надає нам розвідка, там десь 75-85%. Крупний бізнес практично не платить", – зазначив він.

Посадовець також зауважив, що на прикладі Алчевського металургійного комбінату можна бачити, як великий бізнес захищає свої інтереси.

"Один із прикладів – АМК, і я його наводив. Алчевський меткомбінат, де директор Тарас Григорович Шевченко, то тричі туди приїздили "покемони" і тричі їх працівники виганяли геть. Саме працівники не дали ні захопити, ні розграбувати цей комбінат", – додав Тука.

Читайте також: Тука розповів, коли і як почнеться реальне повернення Донбасу

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Георгій Тука
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