Тука пояснив, чому Україна не може вимкнути воду й світло Донбасу

На сьогодні 90% товарів на непідконтрольну частину Донбасу поставляється з Росії. При цьому Україні не варто проводити блокаду окупованих територій.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Ми повинні підтримувати ці зв'язки, ми не повинні обрізати ці відносини. Ця маячня – "давайте ми їх заблокуємо і вони залишаться без їжі". Хто залишиться? Порожнечі не існує. Ми вже доблокувалися до того, що там повністю рублева зона і 90% російських товарів,

– сказав він.

Тука наголосив, що перекривати воду і відключати електропостачання непідконтрольним Києву територіям Донбасу забороняє міжнародне законодавство.

"Якщо ти маєш можливість поставляти воду, то ти зобов'язаний її постачати. Бо це є гуманітарна складова. Якщо ми тільки дозволимо собі на офіційному рівні відмовитися від забезпечення водою, ми нарвемося на купу міжнародних санкцій. І отримаємо офіційне звинувачення в геноциді", – розповів заступник міністра.

Читайте також: Волонтер розповів, як СБУ та ЗСУ заробляють на контрабанді на Донбас

Він переконаний, що зберігати потрібно не тільки економічну співпрацю, а й налагоджувати зв'язки між жителями по обидві сторони лінії розмежування; проводити спортивні заходи для дітей та сприяти розвитку малого підприємництва.