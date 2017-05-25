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Тука провів паралелі між Антиповим і героями АТО

03:35, сьогодні 603
Георгій Тука
Георгій Тука / "Апостроф"

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука вважає, що держава на воїнів і ветеранів АТО виділяє недостатню кількість коштів і не розуміє, як можна за таких умов відпускати затриманих чиновників, які "наекономили" мільйони доларів.

Відповідний допис з’явися на його сторінці у Facebook.

"Приймав участь у круглому столі, організованому Комітетом ВРУ у справах ветеранів. Для початку мені підготували довідку про те, скільки коштів держава виділяє. Я офігєл... Потім в доповіді секретаріату прозвучала кількість відомств, які опікуються ветеранами… 19!!! Я офігєл ще більше...", – зауважив він.

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Крім того, заступник міністрі пригадав, як деякий час тому допоміг фінансово бійцю АТО Максу, який у кишені мав лише близько 15 гривень.

За його словами, хлопчина їхав на лікування до Одеси, оскільки в Донецькому арепорту втратив око та "отримав титанову пластину в череп".

"Сьогодні я побачив цих "бюджетних героїв" на власні очі. Втримався... А зараз дивлюсь на всю цю мерзоту, яку гелікоптерами позвозили до Києва і вже почали випускати... Антипов пішов. Тепер зрозуміло: кожен кандидат економічних наук просто мусить мати сумку з 3,8 мільйона наекономлених баксів..." – підкреслив Тука.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.

Згодом за підсумками слухання Печерський суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень екс-начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова. Тепер екс-чиновнику слід носити електронний браслет упродовж 2 місяців і у нього на цей же термін мають забрати закордонні паспорти.

Теги: Україна Політика Кримінал гроші Корупція Війна на Донбасі АТО Георгій Тука Масові затримання екс-посадовців в Україні
Джерело: 24 Канал
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