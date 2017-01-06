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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Тука розповів, чим ще Росія загрожує Україні

16:22, сьогодні 12836 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука

Існує ще одна складова окупації, не менш загрозлива, ніж мілітарна складова російської окупації.

Про це написав Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, економічна складова окупації також є дуже небезпечною.

"Свого часу, нам багато розповідали про російські інвестиції в економіку Украіни: росіяни купили той завод, цей банк, цю мережу. Все це подавалось як позитив у стосунках між державами і як свідчення зростаючого співробітництва в різних галузях.
Проте, я практично не чув закликів до збереження економічної безпеки України. Економічна складова "гібридної війни" починає діяти після того, як в початковій фазі окупації вже задіяні пропаганда та політична складова", – пише він.

За словами Туки, ніхто не знає рівень впливу російських фінансів на економіку, політику і безпеку України. Тож важливо ретельно проаналізувати стан підприємств, задіяних у промислових ланцюжках. Він вважає, що для того, аби зупинити цілу галузь, зовсім не обов'язково володіти цією галуззю.

Я неодноразово казав про небезпеку монопольного становища, коли бізнесові інтереси власника вступають в супереч інтересам держави. Але, коли монопольним положенням володіє окупант – загроза стає на рівні національної безпеки. Держава досі не володіє законним дієвим інструментом попередження і уникнення таких загроз,
– підкреслив він.

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Георгій Тука наголосив, що українська влада повинна зайнятись вирішенням цієї проблеми.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
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