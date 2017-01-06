Тука розповів, чим ще Росія загрожує Україні

Існує ще одна складова окупації, не менш загрозлива, ніж мілітарна складова російської окупації.

Про це написав Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, економічна складова окупації також є дуже небезпечною.

"Свого часу, нам багато розповідали про російські інвестиції в економіку Украіни: росіяни купили той завод, цей банк, цю мережу. Все це подавалось як позитив у стосунках між державами і як свідчення зростаючого співробітництва в різних галузях.

Проте, я практично не чув закликів до збереження економічної безпеки України. Економічна складова "гібридної війни" починає діяти після того, як в початковій фазі окупації вже задіяні пропаганда та політична складова", – пише він.

За словами Туки, ніхто не знає рівень впливу російських фінансів на економіку, політику і безпеку України. Тож важливо ретельно проаналізувати стан підприємств, задіяних у промислових ланцюжках. Він вважає, що для того, аби зупинити цілу галузь, зовсім не обов'язково володіти цією галуззю.

Я неодноразово казав про небезпеку монопольного становища, коли бізнесові інтереси власника вступають в супереч інтересам держави. Але, коли монопольним положенням володіє окупант – загроза стає на рівні національної безпеки. Держава досі не володіє законним дієвим інструментом попередження і уникнення таких загроз,

– підкреслив він.

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Георгій Тука наголосив, що українська влада повинна зайнятись вирішенням цієї проблеми.