Тука розповів, коли і як почнеться реальне повернення Донбасу

Процес звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків та російських військових повинен розпочатися восени 2017 року.

Він зазначив, що питання звільнення від російської окупації Криму та Донбасу необхідно відокремлювати одне від одного, адже, на його думку, для повернення анексованого півострова знадобиться набагато більше часу, пише "Еспресо".

Щодо повернення Донбасу, в мене є чітке враження, що ми будемо мати можливість приблизно восени, мабуть, розпочати реальний процес повернення цих територій. Скоріш за все - невійськовим способом, і я на це дуже сподіваюся,

– наголосив Тука.

За його словами, це станеться не тому, що Україна погодиться провести вибори на Донбасі, а через те, що Росія просто припинить економічну підтримку цих територій через тиск.

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За будь-якими розрахунками будь-яких експертів, якщо тільки припиниться економічна підтримка, навіть якщо залишити на вагах військову складову, то центральному уряду України знадобиться максимум три місяці, аби навести там лад,

– пояснив Тука.