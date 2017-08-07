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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Турчинов: Терористи намагаються прорвати українську оборону в районі Бахмутської траси

13:24, сьогодні 3456 Читать новость на русском
Терорист на Донбасі (ілюстрація)
Терорист на Донбасі (ілюстрація) / Соцмережі

Секретар РНБО Олександр Турчинов переконує, що бойовики Донбасу здійснюють постійні бойові провокації із застосуванням артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню та мінометів у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Луганськ.

Таку заяву він зробив під час робочої поїздки у зону АТО, де перевірив стан забезпечення та бойової готовності підрозділів ЗСУ у вищезазначеному оперативно-тактичному угрупуванні, передає прес-служба РНБО.

"Щодня на ділянці фронту, яка перебуває у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Луганськ", противник здійснює системні вогневі провокації, зокрема, із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Щотижня відбувається декілька бойових зіткнень", – наголосив секретар РНБО.

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За його словами, терористи не припиняють постійних спроб прориву української оборони для просування в напрямку Бахмутської траси з виходом на стратегічно важливі рубежі.

"Але всі провокації російських гібридних військ жорстко припиняються професійними діями наших військових", – додав голова силового відомства.

Крім того, Турчинов відвідав бойові позиції 58-ї окремої мотопіхотної бригади на передньому краю української оборони в районі Кримського, Новотошківського та Новозванівки.

"Найбільша кількість вогневих провокацій у Луганському секторі здійснюється саме в зоні відповідальності 58-ї бригади, яка завдяки мужності та професійності своїх бійців не залишає ворогу шансів на просування вперед", – підкреслив політик.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Олександр Турчинов РНБО Луганськ
Джерело: 24 Канал
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