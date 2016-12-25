Турчинов вітає українців з Різдвом і закликає святкувати з цивілізованим світом

Секретар РНБО Олександр Турчинов привітав українців з Різдвом Христовим, яке 25 грудня святкують переважно католики.

"Дорогі друзі, вітаю всіх вас з Різдвом Христовим! Нехай у ваших оселях завжди буде тепло і затишно, нехай Господь благословить вас, ваші родини і нашу рідну Україну!" – цитує Турчинова прес-служба РНБО.

У своєму привітанні він згадав, що "Христос ніколи не сприймав популізм, в основі якого завжди - брехня та фарисейство".

Турчинов також нагадав, чому більша частина світу відзначає це свято саме 25 грудня і, за його словами, називати цей святковий день лише "католицьким" Різдвом – зовсім некоректно.

В цей день святкують Різдво не тільки католицькі та протестантські церкви, але і багато православних церков по всьому світу. Весь цивілізований світ святкує Різдво за Григоріанським календарем, за яким і ми живемо. Юліанський календар, який має невідповідність більш ніж у 14 діб між астрономічним та календарним часом зимового сонцестояння, вже "трошки", на якихось 2000 років, застарів,

– іронічно зазначив Турчинов.

Він вважає, що не варто чекати, поки Верховна Рада зважиться офіційно визначити цей день святковим, "а вже починати святкувати Різдво разом з усіма цивілізованими країнами, які поважають закон, відповідальність та розум".

Святкуймо Різдво сьогодні, 25 грудня, разом з усією Європою, разом з усім цивілізованим світом!

– закликав Олександр Турчинов.

Читайте також: "Весела коледа": як привітати з Різдвом різними мовами Європи