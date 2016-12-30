Туреччина 5 років виділятиме українській армії круглу суму

Туреччина впродовж 5 років виділятиме Україні по три мільйони доларів.

Кошти виділятимуть на забезпечення Збройних сил України, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Угода передбачає виділення 3 мільйонів доларів США на щорічній основі протягом 5 років. Виділені турецькою стороною кошти будуть використані на придбання для потреб Збройних Сил України турецьких товарів військового та подвійного призначення,

– зазначили у МЗС. Читайте також: "Укроборонпром" похвалився своїми розробками за 2016 рік: що цікавого отримала українська армія

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