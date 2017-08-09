Туреччина будує стіну на кордоні з Іраном

У вівторок, 8 серпня, Туреччина розпочала зведення "стіни безпеки" вздовж кордону з Іраном. Планується, що довжина стіни становитиме 144 кілометри.

Про це повідомляє DW із посиланням на адміністрацію провінції Агри.

На поширених владою фотознімках зображені будівельні крани, які встановлюють на кордоні бетонні елементи шириною близько 2 метрів.

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Такі заходи спрямовані насамперед проти забороненої в Туреччині Курдської робочої партії (КРП), а також близького до неї іранського угруповання "Партія вільного життя в Курдистані", відомої своїми терактами на північному заході Ірану.

Передбачається, що триметрові загородження повинні запобігати проникненню в Туреччину курдських бойовиків і контрабандистів з території Ірану.