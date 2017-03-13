Туреччина хоче показати свій реальний влив у Європі, – експерт

Нинішнє загострення взаємин між Туреччиною і ЄС – це явна авантюра з боку Анкари. Цей крок слід сприймати у контексті тривалої дискусії Туреччини і ЄС.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Михайло Басараб.

За його словами, суперечка про вступ Туреччини до Євросоюзу останнім часом загострилася на проблемі мігрантів. З іншого боку, європейський істеблішмент пожинає черговий результат своєї безпорадності і непослідовності. Це заохочує не лише Ердогана.

За його словами, це черговий етап ескалації відносин Анкари і Брюсселю, і, на жаль, він іде по висхідній. По-перше, конфлікт зумовлений зміцненням авторитарного режиму президента Туреччини Ердогана.

По-друге, безхребетна позиція ЄС у багатьох зовнішньополітичних питаннях заохочує таке ставлення до Євросоюзу. Брюссель погрожує припинити співпрацю з Туреччиною у питаннях прийому біженців з Близького Сходу. Західні держави і НАТО зокрема, наголошує експерт, свого часу практично відмовилися від надання Туреччині відповідних гарантій безпеки і заходів колективного захисту, які передбачені статутом Альянсу.

Тому, говорить Михайло Басараб, спроби Ердогана перекинути дискусію про турецьку конституцію на територію ЄС – свідома авантюра з боку Анкари. Цим турецька влада, вочевидь, хоче продемонструвати реальний вплив своєї держави на ЄС. В першу чергу, через присутність великої кількості етнічних турків на території Європи, а також з огляду на доволі високий рівень лояльності серед них до своєї Батьківщини.

Це, можливо, мало виглядати таким чином: "Ви відмовляєтеся інтегрувати Туреччину в західне політичне співтовариство, а ми вам продемонструємо реальну присутність Туреччини у вашому європейському житті, – переконаний політолог.

За його словами, це навіть виглядає як своєрідна претензія на політичну та культурну експансію Туреччини на території Європи.

Михайло Басараб також зазначає, що варто мати на увазі той факт, що у ЄС доволі чисельна турецька громада. І їхні голоси не будуть зайвими.

Нагадаємо, 11 березня Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який мав намір провести агітацію для турків, що живуть у Роттердамі, напередодні конституційного референдуму. Міністр планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана. Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички.



Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за свої дії щодо турецьких міністрів.