15:44
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 13:00: Насіров не хоче бути під арештом. Страйк німецьких авіаперевізників
Випуск новин
14:56, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Туреччина хоче показати свій реальний влив у Європі, – експерт

15:40, сьогодні 7
Між Туреччиною і ЄС загострюється конфлікт
Між Туреччиною і ЄС загострюється конфлікт / 24 канал

Нинішнє загострення взаємин між Туреччиною і ЄС – це явна авантюра з боку Анкари. Цей крок слід сприймати у контексті тривалої дискусії Туреччини і ЄС.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Михайло Басараб.

За його словами, суперечка про вступ Туреччини до Євросоюзу останнім часом загострилася на проблемі мігрантів. З іншого боку, європейський істеблішмент пожинає черговий результат своєї безпорадності і непослідовності. Це заохочує не лише Ердогана.

За його словами, це черговий етап ескалації відносин Анкари і Брюсселю, і, на жаль, він іде по висхідній. По-перше, конфлікт зумовлений зміцненням авторитарного режиму президента Туреччини Ердогана.

По-друге, безхребетна позиція ЄС у багатьох зовнішньополітичних питаннях заохочує таке ставлення до Євросоюзу. Брюссель погрожує припинити співпрацю з Туреччиною у питаннях прийому біженців з Близького Сходу. Західні держави і НАТО зокрема, наголошує експерт, свого часу практично відмовилися від надання Туреччині відповідних гарантій безпеки і заходів колективного захисту, які передбачені статутом Альянсу.

Тому, говорить Михайло Басараб, спроби Ердогана перекинути дискусію про турецьку конституцію на територію ЄС – свідома авантюра з боку Анкари. Цим турецька влада, вочевидь, хоче продемонструвати реальний вплив своєї держави на ЄС. В першу чергу, через присутність великої кількості етнічних турків на території Європи, а також з огляду на доволі високий рівень лояльності серед них до своєї Батьківщини.

Це, можливо, мало виглядати таким чином: "Ви відмовляєтеся інтегрувати Туреччину в західне політичне співтовариство, а ми вам продемонструємо реальну присутність Туреччини у вашому європейському житті, – переконаний політолог.

За його словами, це навіть виглядає як своєрідна претензія на політичну та культурну експансію Туреччини на території Європи.

Михайло Басараб також зазначає, що варто мати на увазі той факт, що у ЄС доволі чисельна турецька громада. І їхні голоси не будуть зайвими.

Нагадаємо, 11 березня Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який мав намір провести агітацію для турків, що живуть у Роттердамі, напередодні конституційного референдуму. Міністр планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана. Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за свої дії щодо турецьких міністрів.

Теги: Україна Політика Туреччина Євросоюз
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
сьогодні, 15:04 Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
Альфред Кох 699
Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
сьогодні, 14:00 Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
Борис Немировський 232
Дорога яловичина та дешеві яйця: як змінились ціни на продукти за зиму
сьогодні, 13:49 Дорога яловичина та дешеві яйця: як змінились ціни на продукти за зиму
506
Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт
сьогодні, 11:00 Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт
Яніна Ткачук 803
Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
сьогодні, 07:59 Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
Ольга Черненко 2342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Туристи в окупованому Криму обурюються здирницькими правилами
24 вересня 2016 , 19:57
Безвіз Україні затвердять у середині січня, – Клімкін
 8 грудня 2016 , 18:28
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук