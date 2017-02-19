Туреччина не визнає анексії Криму попри потепління у відносинах з РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що, попри потепління у відносинах з Росією, у них лишаються розходження з принципових питань.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Укрінформ".

Наша політика ґрунтується на принципах. Ще до інциденту (збиття російського літака в 2015 році – 24 Канал) у нас були проблеми (у відносинах з РФ), пов’язані з Кримом. Ми не прийняли анексію Криму. У нас – різні позиції щодо режиму Асада, і ці розбіжності зберігаються,

– пояснив Чавушоглу.

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