Туреччина пішла проти Росії: країна не визнає анексію територій України

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що співпраця з Росією важлива для Туреччини, проте вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо конфліктів в Україні та Грузії.

Про це повідомляє "Анадолу".

Ми підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Ми не визнаємо анексію земель України,

– наголосив Чавушоглу.

Водночас він наголосив на взаємодії з Росією щодо сирійського питання.

Як заявив міністр, на сьогодні в Туреччині перебувають 2,8 млн сирійських біженців, на підтримку яких Анкара скерувала мільярди доларів. При цьому Анкара робить кроки з ліквідації загрози тероризму з сирійської території, зазначив Чавушоглу.

Туреччина продовжить активно підтримувати територіальну і політичну цілісність Сирії,

– наголосив він.

Чавушоглу також назвав загибель посла Росії в Анкарі спільною втратою і болем народів Туреччини та РФ.

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Окрім того, торкаючись відносин зі США, турецький міністр висловив надію на те, що Сполучені Штати не повторять ряд раніше допущених помилок.

"По-перше, ми сподіваємося, що США екстрадують до Туреччини ватажка FETÖ Фетуллаха Ґюлена та інших ватажків цієї терористичної течії, а, по-друге, покладуть край співпраці з YPG (бойове крило PYD – відгалуження PKK в Сирії)", – сказав Чавушоглу.