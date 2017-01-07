Туреччина позбавлятиме громадянства терористів та заколотників

Уряд Туреччини отримав законне право відкликати громадянство у осіб, які підозрюються в тероризмі або злочинах проти держави, і переховуються від правосуддя.

Як передає "Європейська правда", такі повноваження закріплені трьома урядовими рішеннями, що були оприлюднені в п’ятницю ввечері.

Відтепер прокурори мають право виклкиати фігурантів адміністративного або кримінального переслідування за звинуваченням у "злочинах проти уряду", "участь у збройному заколоті проти уряду", "збройному нападі і вбивстві президента" і "членстві в озброєних терористичних організаціях" для дачі показань. У випадку, якщо вони не з’явилися на допит і з’ясується, що вони перебувають за кордоном, прокурор передає справу до Мінюсту, а Мінюст публікує "заклик до повернення додому".

Якщо ж розшукувані протягом 3 місяцівпроігнорують "заклик", то їхнє громадянство буде анульовано за рішенням кабінету міністрів за пропозицією Міністерства юстиції.

До слова, турецькі правоохоронці арештували 40 осіб, в тому числі 4 росіян, яких підозрюють у причетності до атаки на нічний клуб в Стамбулі в новорічну ніч.