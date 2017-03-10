Туреччина припинить приймати у портах пороми з Криму

Туреччина не визнає Крим російським, тому не дасть дозволу на швартування у своїх портах всім суднам з анексованого півострова.

Навіть турецькі пороми, які повернулись з окупованого Севастополя, не зможуть пришвартуватись в одному із портів, повідомило видання Hürriyet.

Причина відмови – кораблі прибули з портів окупованого півострова. Натомість, кораблі, які прибули з інших російських регіонів, Туреччина вільно приймає. Представники логістичних компаній Туреччини стурбовані такими діями влади, адже змушені повертати весь вантаж назад експортерам.

Через такий простій тільки одна з десятків логістичних компаній втратила вже понад 150 мільйонів доларів.

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