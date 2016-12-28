Туреччина та Росія створили спільний план перемир'я у Сирії

Турецьке державне інформагентство "Анадолу" повідомило, що Анкара досягнула домовленостей з Москвою про план перемир'я у Сирії.

Згідно з цим планом, пропонують з півночі 29 грудня припинити бойові дії на всій території Сирії, пише ВВС.

Домовленість про припинення вогню представлять на розгляд керівництва Сирії і сирійських опозиційних угруповань. У повідомленні "Анадолу" підкреслили що перемир'я не розповсюджується на збройні загони, визнані терористичними.

Крім "Ісламської держави" і інших екстремістських ісламістських угруповань, Анкара називає терористичними також загони курдських повстанців.

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За інформацією "Анадолу", якщо режим припинення вогню запрацює, сторони конфлікту почнуть в Астані переговори про політичне врегулювання, а гарантами мирного процесу виступлять Росія і Туреччина.