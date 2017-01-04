Туреччина затримала росіян, які ймовірно причетні до теракту у Стамбулі

Турецькі правоохоронці затримали кількох жителів Дагестану – республіки у складі Російської Федерації.
Як повідомляють турецькі ЗМІ, загалом у справі заарештували чотири десятки підозрюваних – 20 неповнолітніх, 9 чоловіків та 11 жінок.
Вони вихідці не лише з Росії, а й з Туркменістану і Киргизстану.
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Нагадаємо, що внаслідок нападу в новорічну ніч на нічний клуб Стамбула загинули 39 людей. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".
В уряді Туреччини заявили, що встановили особу нападника. Він наразі на волі. Імені терориста не розголошують.
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