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Туреччина затримала росіян, які ймовірно причетні до теракту у Стамбулі

19:20, сьогодні 890
Газета
Газета / 24 Канал

Турецькі правоохоронці затримали кількох жителів Дагестану – республіки у складі Російської Федерації.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, загалом у справі заарештували чотири десятки підозрюваних – 20 неповнолітніх, 9 чоловіків та 11 жінок.

Вони вихідці не лише з Росії, а й з Туркменістану і Киргизстану.

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Нагадаємо, що внаслідок нападу в новорічну ніч на нічний клуб Стамбула загинули 39 людей. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

В уряді Туреччини заявили, що встановили особу нападника. Він наразі на волі. Імені терориста не розголошують.

Теги: Україна Теракт у Стамбулі Новини Росії Туреччина
Джерело: 24 Канал
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