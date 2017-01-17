Турецький літак, що розбився в Киргизстані, не належав Turkish Airlines

Вантажний літак, що розбився в ніч на 16 січня під Бішкеком, не належав турецькій авіакомпанії Turkish Airlines, як про це повідомлялось раніше.

Вантажний літак Boeing-747-400 належав турецькій компанії ACT Airlines, що працює під брендом MyCargo Airlines. У Turkish Airlines запевнили, що цей літак їхній компанії не належав, йдеться у повідомленні компанії. Our condolences to the families of those who have lost their lives in the tragic incident involving an ACT Airlines aircraft in Kyrgyzstan. — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) 16 січня 2017 р. Нагадаємо, в ніч на 16 січня вантажний літак Boeing-747 під час спроби заходу на посадку в аеропорту "Манас" під Бішкеком впав на дачне селище. Внаслідок катастрофи загинуло 38 людей, більшість яких переважно мешканці зруйнованих будинків.



Раніше повідомлялось, що літак належав турецькій компанії Turkish Airlines.

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