Турецький літак, що розбився в Киргизстані, не належав Turkish Airlines

Вантажний літак, що розбився в ніч на 16 січня під Бішкеком, не належав турецькій авіакомпанії Turkish Airlines, як про це повідомлялось раніше.
Вантажний літак Boeing-747-400 належав турецькій компанії ACT Airlines, що працює під брендом MyCargo Airlines.
У Turkish Airlines запевнили, що цей літак їхній компанії не належав, йдеться у повідомленні компанії.
Нагадаємо, в ніч на 16 січня вантажний літак Boeing-747 під час спроби заходу на посадку в аеропорту "Манас" під Бішкеком впав на дачне селище. Внаслідок катастрофи загинуло 38 людей, більшість яких переважно мешканці зруйнованих будинків.
Раніше повідомлялось, що літак належав турецькій компанії Turkish Airlines.
Коментарі