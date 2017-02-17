Турецький військовий корабель відкрив вогонь на території Греції

Турецький військовий патрульний корабель вранці у п’ятницю порушив територіальні води Греції і відкрив вогонь у районі східної частини острова Фармаконісі.

Про це пише Ekathimerini.

За даними відомства, турецька влада за допомогою міжнародної системи оповіщення Navtex у четвер поінформувала про заплановані військові навчання з використанням боєприпасів у районі на схід від Фармаконісі

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідь міноборони Греції відмовило Туреччині у навчаннях, заявивши, що вони не є законними і зачіпають грецькі територіальні води.

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Греція направила в район турецьких навчань артилерійське судно для спостереження за турецьким кораблем, поки він не залишив грецькі води.

Повідомляється, що інцидент стався на тлі нещодавніх порушень Туреччиною грецького повітряного простору і підвищеної напруженості між Афінами та Анкарою, особливо після відмови Греції видати Туреччині вісім військових, яких підозрюють у причетності до невдалої спроби перевороту.