Туск дипломатично відповів на спротив Польщі

Переобраний Президент Європейської ради Дональд Туск застеріг уряд Польщі від потрапляння у політичну ізоляцію.

Про це він заявив, коментуючи свою перемогу, повідомляє Укрінформ.

"Я робитиму все можливе, що у моїй змозі, щоб захищати польський уряд від політичної ізоляції", – сказав Туск, коментуючи той факт, що уряд Польщі був єдиним серед країн ЄС, що виступив категорично проти його переобрання.

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Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що Дональда Туска вдруге переобрали на посаду президента Ради Європи.