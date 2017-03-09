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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Туск дипломатично відповів на спротив Польщі

22:59, сьогодні 195 Читать новость на русском
Дональд Туск
Дональд Туск / Getty Images

Переобраний Президент Європейської ради Дональд Туск застеріг уряд Польщі від потрапляння у політичну ізоляцію.

Про це він заявив, коментуючи свою перемогу, повідомляє Укрінформ.

"Я робитиму все можливе, що у моїй змозі, щоб захищати польський уряд від політичної ізоляції", – сказав Туск, коментуючи той факт, що уряд Польщі був єдиним серед країн ЄС, що виступив категорично проти його переобрання.

Читайте також: Порошенко привітав Туска з переобранням: пояснив, чому це важливо для України

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що Дональда Туска вдруге переобрали на посаду президента Ради Європи.

Теги: Політика Польща Єврокомісія Дональд Туск
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