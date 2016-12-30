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Творець популярної комп’ютерної гри відмовився їхати в Росію через її агресію проти України

21:53, сьогодні 423 Читать новость на русском
Сергій Григорович
Сергій Григорович / Фото з соцмереж

Сергій Григорович, який розробив комп'ютерні ігри "Козаки" і Stalker відмовився їхати на конференцію в Росію.

Про це Григорович написав у Facebook.

Він пояснив, що його запросили в Росію виступити на ІТ-форумі перед студентами.

Я із задоволенням спілкуюся, проводжу форуми і бачу в цьому сенс і для себе, і для молодих людей. Але я громадянин України, а з РФ у нас війна. Усвідомлюю, що в сучасному світі колабораціонізм норма, а відношення між людьми важливіше, ніж політика, але дотримуюся традиційних, консервативних поглядів з цього питання. Для мене це, як приїхати до Мюнхена на запрошення на форум промисловців в 1941 році, коли окупант підійшов до Києва,
– написав розробник.

Григорович зазначив, що виступити в Росії він зараз не зможе.

Але із задоволенням приїду, коли встановиться мир, будуть повернуті території моєї Батьківщини і знову запрацюють договори про мир, ненапад і гарантії територіальної цілісності України з боку РФ,
– додав він.

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Теги: Новини Росії Україна Російська пропаганда українці
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