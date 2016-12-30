Творці скандальної фінансової піраміди на волі: коротко і зрозуміло про аферу

Творці фінансової піраміди Helix, які обікрали українців на мільйон доларів, уже на волі і готові оскаржувати свій арешт.

Місяць тому верхівку фінансової піраміди Helix затримали в аеропорту "Бориспіль". Голова українського Helix Дмитро Нагута і його заступники Роман Фелик та Богдан Воронцов намагалися покинути країну. Втім суд посадив усіх трьох у СІЗО під сумарну заставу 8,5 мільйонів гривень.

У залі суду головний підозрюваний Дмитро Нагута переконував, що жодних грошей у людей не брав. Лише проводив семінари про фінансову грамотність і продавав вітаміни.

Втім в ізоляторі шахраї були недовго – через кілька днів усі троє вийшли під заставу. Головний фігурант справи Дмитро Нагута ще й подав апеляцію, аби повернути 5 мільйонів гривень застави. За адвоката обрав собі Віктора Петруненка – цей захисник відомий за справою "діамантових прокурорів".

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Адвокат впевнений, що справу вони виграють, адже підопічний реальні гроші ні в кого не брав.

Тим часом у поліцію звернулись більше двохсот ошуканих вкладників Helix. Ще недавно нібито багаті вкладники Helix – сьогодні за крок від банкрутства. Відсотки з вкладів їм не нараховують, зняти гроші з електронних кабінетів теж неможливо. При цьому офіси фірми масово закриваються.

Шахраї з Helix вкрали в українців більше мільйона доларів. Втім це лише сума збитків тих, хто написав заяви у поліцію. При цьому нові потерпілі звертаються до правоохоронців ледь не щодня. Тож сума вкрадених грошей, очевидно – більша.