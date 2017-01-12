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Тюнінг-ательє зробило з легендарного авто Fiat 500 справжню запальничку

10:29, сьогодні 204 Читать новость на русском
FIAT 500 Abarth
FIAT 500 Abarth / Screenshot

Головне завдання інженерів тюнінг-ательє Abarth полягало в тому, щоб водій регулярно отримував в кров дозу адреналіну: натиснувши на газ – спина стала мокрою, повернувши кермо – вологі долоні.

Fiat 500 Abarth від простого Fiat 500 звичайний споживач може і не відрізнити. Справа в тому, що, крім своєрідного скорпіона на капоті, істотні відмінності важко знайти. Можна лише сказати, що вихлопна система інша, але до цього потрібно придивлятися, та кермо спортивне, але, щоб це зрозуміти, потрібно знати, яке кермо встановлене в простому Fiat 500.

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Але варто сісти за кермо і натиснути на газ, як одразу розумієш, чому цю машину тримають в своєму гаражі такі легенди, як Феттель або Шумахер.

Перша і, мабуть, головна відміна Fiat 500 Abarth від звичайної версії – це звук. Приємний баритон наповнює салон варто тільки завести двигун. Та й взагалі, звук вихлопу – фірмова фішка підрозділу Abarth.

Про те, як ця машина пройшла випробування командою "Перша передача" – дивіться в програмі.

Теги: Перша передача
Джерело: 24 Канал
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