У 72 бригаді відповіли на тривожну заяву бійців про "гарматне м'ясо"

У 72-й Гвардійській ОМБР підтверджують, що під Авдіївкою терористи інтенсивно обстрілюють позиції ЗСУ з забороненого Мінськими домовленостями озброєння, однак у той же час наголошують, що особовий склад продовжує надійно утримувати займані позиції .

Про це написала прес-секретар бригади Олена Мокренчук на своїй сторінці у Facebook.

У зв’язку із поширенням окремими інтернет-ресурсами провокаційної інформації про нібито заборону військовослужбовцям Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиками позицій наших військ особовий склад 72 ОМБР заявляє наступне – позиції, що утримуються 72 бригадою, дійсно піддаються інтенсивному обстрілу з боку противника. Під Авдіївкою він застосовує практично увесь наявний арсенал важкого озброєння, заборонений Мінськими домовленостями, включно з танками та артилерію,

– наголосила речниця.

Однак, як вона підкреслила, незважаючи на це, особовий склад продовжує надійно утримувати займані позиції в районі Авдіївської промзони та впевнено контролює ситуацію.

"У разі здійснення обстрілів наших позицій, командирам підрозділів надано право відкривати адекватний вогонь у відповідь", – зауважила представниця 72-ї Гвардійської окремої механізованої бригади.

Також Олена Мокренчук звернулась до представників ЗМІ, щоб вони обережно ставилися до сумнівних повідомлень, які носять явно провокаційний характер.

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Нагадаємо, напередодні сайт "24" поширив заяву українських воїнів з Авдіївської промзони, в якій йшлося що "Штаб АТО не дозволяє використовувати на протидію танкам терористів взагалі нічого". Відтак, вони мають таке відчуття, що їх тримають тут за "гарматне м'ясо".