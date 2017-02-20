У Черкасах зворушливо вшанували пам'ять загиблого бійця АТО

18 лютого в Черкасах відкрили спортзал імені бійця АТО Сергія Амброса, який трагічно загинув під ворожими обстрілами у селищі Широкіне.

Через 2 роки після загибелі Сергія друзі зуміли втілити його мрію. Вони розробили проект і подали на конкурс черкаського громадського бюджету. Там відбирають і фінансують ідеї, які мають зробити місто кращим.

Я думаю, із цим здійсняться інші мрії, про нову державу Україну, яку ви, всі молоді люди, своїми силами збудуєте,

– сказав батько загиблого бійця АТО Сергій Амброс.

Зробити спорт масовим і доступним кожному – про це мріяв Сергій Амброс. Навіть під час служби на Донбасі чоловік продовжував займатись спортом.

Читайте також: Колишній український атлет вразив щедрістю та небайдужістю.

Навіть коли ми приїхали на схід всі бігали на ранкові пробіжки, а він одягав бронежилет, щоб звикати. Тиснув штангу, ходив на перекладину,

– розповів бойовий товариш Сергія Ігор Зайчук.

На виділені гроші у приміщенні колишньої тютюнової фабрики зробили реконструкцію зали. А благодійники допомогли закупити спортивний інвентар. Тренуватись там тепер зможе кожен охочий.

Безкоштовно займатись можуть всі, але ми будемо робити списки, щоб розподілити чергу. Це будуть пільгові категорії громадян, соціально незахищені люди, які не мають можливості займатися в дорогих спортивних залах,

– пояснив координатор соціального спортзалу Дмитро Кухарчук.

Нині вже є майже сотня охочих потренуватись у новому спортзалі.